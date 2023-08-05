Главная проблема – отсутствие у владельца возможности отстоять свое право собственности в суде.

В Украине планируется изменить процедуру изъятия земли с недвижимостью для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры первого и второго класса. Законопроект №8225 предусматривает , что собственники, не согласившиеся добровольно отдать свою собственность, потеряют право обжаловать решение. Пока же эта процедура предусматривает судебные иски.

Во время военного положения имущество украинцев может принудительно изыматься, если возникает "общественная необходимость". Законопроект предлагает также сохранять это право без разрешения владельцев в течение 10 лет после окончания военного положения, если необходимо строить объекты критической инфраструктуры первой и второй категорий.

Эти объекты включают в себя те, поломка которых может привести к катастрофическим последствиям на уровне государства или региона.

Если закон будет принят, владельцы имущества могут терять его без решения суда и без учета обременений прав на земельные участки и недвижимость на них.

Выплаты компенсаций также будут производиться в связи с принудительным отчуждением земельного участка. Решение о том, какую землю будут забирать, будет принимать Кабинет Министров. Землю передадут в государственную или коммунальную собственность в зависимости от того, какое предприятие будет ими распоряжаться.

Таким образом, изменения в законодательстве призваны обеспечить скорейшее выполнение строительства критической инфраструктуры для обеспечения безопасности и функционирования государства. Главная проблема закона – отсутствие у владельца возможности отстоять свое право собственности на суде.

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