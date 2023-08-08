В Украине сотрудница медицинской службы скорой помощи столицы Валерия оказалась без работы из-за своих постов в социальной сети TikTok. Причиной увольнения стали ее видео, которые вызвали значительный резонанс и попали в рекомендации соцсети, став "вирусными". Подробности она рассказала в сети.

По ее словам, после популяризации видео, к ней позвонил ее заведующий отделением, начавший разговор по несколько неожиданному вопросу - о ее видео в TikTok.

Оказалось, что некоторые сотрудники заведующего передали позорные видео, где Валерия использовала язык с нецензурными высказываниями, включая мат. Это вызвало возмущение в управлении, и там приняли решение об уходе девушки.

"Вы снимали видео в Титокке"? Сказала, что да, а мне: "Нам в чат заведующих сбросили позорные видео, где вы материтесь в форме, порочите скорую помощь, было принято решение, что такие сотрудники нам не нужны. Говоря прямым текстом — люди, которые не достойны чести спасать другие жизни. Как-то так было сказано. Недостойны спасать жизнь из-за Тиктокаа, из-за мата, из-за наложенного на видео звука с матом", — рассказала Валерия.

Сама Валерия объяснила, что использование мата было обычным делом для нее в повседневной жизни, а не на работе. Она отметила, что не согласна с таким решением и считает его несправедливым.

Она отмечает, что не планировала нанести вред своим коллегам или медицинской службе, а лишь выражала свое личное мнение в соцсети.

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