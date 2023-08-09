До премьеры "Голос страны-13", в котором в этом году в качестве тренеров можно будет увидеть Юлию Санину и Артема Пивоварова, остается все меньше времени.

Съемки «Голос страны -13» , напомним, проходят в Польше, пишет Politeka.net.

Дату премьеры «Голос страны» пока не раскрывают, но продюсер Владимир Завадюк призывает: "Дождитесь релизов со дня на день. Однако поверьте, совсем скоро".

Также продюсер «Голос страны» сообщил, будут ли приглашать на эфиры польских артистов.

«Сейчас как раз ведем переговоры», – сообщил продюсер «Голос страны».

Также стало известно, что Голос страны-13 будут транслировать по каналу 1+1, а также на польском телеканале.

Отвечая на вопрос относительно впечатлений от Варшавы, продюсер «Голос країни-13» назвал город новым центром Восточной Европы.

Варшава, по его словам, чистая, современная и технологичная.

«Однако наши люди могут многое дать Варшаве, Польше с точки зрения креатива, смелости и талантливости», - заявил продюсер «Голос страны».

Отметим, что Голос страны-13 будет не таким, как предыдущие сезоны. И продюсер шоу это подтверждает.

«Много новых изменений. Однако скажу, что меняются этапы и нокауты», - говорит Завадюк.

Как именно продюсер «Голос країни-13» обещает рассказать со временем.

«Вам точно понравится», – заверил продюсер «Голос страны».

Напомним, в новом сезоне "Голос страны" тренерами стали Артем Пивоваров, Юлия Санина, Надя Дорофеева и музыкальный продюсер Иван Клименко.

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