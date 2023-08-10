Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары.
В связи с обострением оперативной обстановки в Харьковской области и из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных близ зоны боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В ОВА подчеркнули, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе. Люди, желающие покинуть территории, подвергающиеся обстрелам со стороны российских окупантов, могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам.
По предварительным данным, сейчас в Харьковской области эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Эвакуированным будет предоставлена необходимая помощь, а также временное жилье на более безопасных территориях.
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Ранее сообщалось, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили о подготовке к тому, что рф снова начнет обстреливать объекты энергетической инфраструктуры. Новую волну миграции не прогнозируют, но в случае блекаутов предусмотрены дополнительные места для переселенцев в относительно спокойных регионах.
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Также Politeka.net писала о подготовке к новой масштабной эвакуации.