Да, в сети украинцы просят рассмотреть петицию об ограничении уровня шума, создаваемого транспортными средствами в населенных пунктах.

На сайте президента Украины 9 августа появилось соответствующее обращение.

Речь идет именно о запрете эксплуатации транспортных средств, в которых уровень шума из системы выпуска отработавших газов превышает норму (создать комиссию и определить норму, но не выше современных авто!).

"А также запретить движение транспортных средств, с прямоточными глушителями. Относительно авто-мото т/с, которые слишком громко работают, и создают дизкомфорт, страх (особенно у детей) обозначить повышенную ответственность! А имея в виду использование враждебных Shahed-ов, это уже стало неотложной проблемой!", - пишет автор петиции Колодяжный Петр Евгеньевич.

Также автор обращения предлагает в принудительном порядке владельцам доукомплектовывать нужными глушителями.

"Для авто-мото + т/с, несмотря на заводские режимы и характеристики по шуму, в принудительном порядке владельцам доукомплектовываться нужными глушителями. Да пусть электротранспорт (в этом сегменте) безгранично распространяется!", - сообщил автор петиции.

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