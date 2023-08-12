Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний обнародовал новое обращение к украинцам.
"Вероятно, одной из причин, почему Украина и украинцы устояли во время полномасштабного нашествия российского агрессора, стала особенность нашего духа. Мы имеем тысячелетнюю историю, крепкий культурный фундамент, и не ослабли с веками. Наоборот, Украина, на протяжении веков находясь в постоянной борьбе за собственное существование, закалила свой дух – и сохранила его молодым, энергичным и способным отвечать вызовам современности", — заявил митрополит Эпифаний.
Поэтому именно сегодня, когда в мире отмечается Международный день молодежи, предстоятель ПЦУ решил обратиться ко всем украинцам.
"Ведь, какие бы цифры ни значились в ваших документах, сейчас, во время полномасштабного вторжения, каждый из нас подтверждает: украинцы сильны, украинцы несгибаемы, украинцы молоды духом и готовы бороться за правду, добро и свободу", - подчеркнул предстоятель украинской церкви.
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Митрополит Эпифаний добавил, что молодость – это сила, и только от нас зависит, куда будет направлена эта сила: во благо, во зло, или просто будет отвергнута и рассеяна со временем.
"Давайте следить, как мы воспользуемся этой силой, и пусть Господь наставляет каждого из нас на праведный путь", - пожелал глава ПЦУ украинцам.
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