Начиная с 12 августа, Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в некоторые валютные ограничения, имеющие двойную направленность: некоторые правила были ослаблены, а другие введены для предотвращения оттока капитала. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

нбу гривна деньги банкноты

По новым правилам НБУ разрешено перечислять средства за границу для выплаты пенсий гражданам Украины. "Укрпочта" получила право осуществлять переводы для обеспечения выплат пенсий и денежной помощи гражданам Украины, временно находящимся за границей.

Также теперь по новым правилам НБУ иностранные банки могут участвовать в операциях с облигациями внутренних государственных ссуд (ОВГЗ), номинированными в национальной валюте. Они смогут осуществлять перевод средств в гривне для участия в операциях с гривневыми ОВГЗ, где банк является нерезидентом.

В то же время, благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу это не приведет к усилению давления на валютный рынок.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень

"Они из этого боя уже не выйдут": ситуация на опасном направлении резко развернулась в пользу ВСУ

Удар по Яворивскому полигону: адвоката корректировщика поймали на горячем, кадры

Россия пошла в наступление на Купянск, Харьков под угрозой: "Если посмотреть по дорогам..."

На Одесчине новая трагедия: мать лишили жизни на глазах дочери, медики ничем не смогли помочь
Показать еще

Также изменения НБУ предполагают, что товарные биржи получают возможность перечисления средств иностранцам для возврата гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах. Однако это возможно только за счет средств, предварительно перечисленных нерезидентом из-за границы для целевого использования в таких торгах.

укрпочта

У банков больше нет возможности завершать валютный надзор за операциями с импортом товаров, если происходит возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке. Это изменение НБУ важно для предотвращения непроизводительного оттока иностранной валюты за границу, что будет способствовать защите международных резервов Украины и стабильности на валютном рынке.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на популярный в Украине продукт стали выше, чем в Швеции.

Как сообщала Politeka, в Украине просели цены на важные продукты.

Также Politeka писала, цены на популярные продукты обвалятся, когда ждать удешевления.