С одной стороны, некоторые правила НБУ смягчили, с другой стороны – ввели правила.

Начиная с 12 августа, Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в некоторые валютные ограничения, имеющие двойную направленность: некоторые правила были ослаблены, а другие введены для предотвращения оттока капитала. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

По новым правилам НБУ разрешено перечислять средства за границу для выплаты пенсий гражданам Украины. "Укрпочта" получила право осуществлять переводы для обеспечения выплат пенсий и денежной помощи гражданам Украины, временно находящимся за границей.

Также теперь по новым правилам НБУ иностранные банки могут участвовать в операциях с облигациями внутренних государственных ссуд (ОВГЗ), номинированными в национальной валюте. Они смогут осуществлять перевод средств в гривне для участия в операциях с гривневыми ОВГЗ, где банк является нерезидентом.

В то же время, благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу это не приведет к усилению давления на валютный рынок.

Также изменения НБУ предполагают, что товарные биржи получают возможность перечисления средств иностранцам для возврата гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах. Однако это возможно только за счет средств, предварительно перечисленных нерезидентом из-за границы для целевого использования в таких торгах.

У банков больше нет возможности завершать валютный надзор за операциями с импортом товаров, если происходит возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке. Это изменение НБУ важно для предотвращения непроизводительного оттока иностранной валюты за границу, что будет способствовать защите международных резервов Украины и стабильности на валютном рынке.

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