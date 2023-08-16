В селе Иржавец Черниговской области у местного жителя, неоднократно нарушавшего комендантский час, теперь конфисковали мотоцикл.

Как сообщил глава местного сельсовета Сергей Сирота в Фейсбуке, мужчина ездил с выключенными фарами, а звук мотора транспортного средства напоминал пролет "шахедов".

«Сергей несколько раз сознательно игнорировал мои просьбы, в том числе и личные. Неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Иржавцу, Гужовке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и без номеров. Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук шахеда, и жители сел иногда пугались», — сообщил Сирота в Facebook.

В результате местные жители после многократных предупреждений конфисковали мотоцикл у мужчины, его передадут полиции.

"А может таких "молодцев" на фронт, на передовую? Пусть там кичатся своей смелостью и умениями. А старости респект и уважение",

"Так если бы каждый Староста села поступал с нарушителями, то и порядка было бы больше",

"На одного озорника поубавилось, теперь он будет хорошим! Виват!",

"Ой! Это что-то уникальное. Интересно, кто старший мотоцикл, или хозяин.?",

"О, в нашем городе утром до вечера "летают" со звуком ракеты, но никто из полиции не реагирует!", - пишут в комментариях украинцы.

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