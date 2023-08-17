Украинский телеведущий и друг «Холостяков» Григорий Решетник выехал за пределы Украины для визита в Италию.

Григорий Решетник, не удержавшись, даже опубликовал фото своего путешествия в Италию на своей странице в Инстаграм.

«Однажды в Италии», – прокомментировал Григорий Решетник свои счастливые кадры из-за границы.

Известно, что Григорий Решетник ездил в Тоскану и был ведущим на празднике.

Однако далеко не все положительно оценили кадры Григория Решетника. Так, украинцев, в частности, разозлил тот факт, что ведущему можно выезжать за границу, а другим украинским мужчинам – нет.

«Все мужчины в стране не выездные, кроме «звезд». Чем вы лучше других? Донатите вроде бы больше? Закон для всех один должен быть!.. женщины остаются без мужчин, без помощи, сами с детьми. Просят еду, одежду в мамских пабликах и помогают обычные мамы. А вот это все на показ. Мужчины из многодетных семей должны собрать кучу бумаг, чтобы уехать и то не всем разрешают. Но ведь «звезды» ездят туда-сюда. Я пишу за закон, который должен работать для каждого! ,

«Какой же вы самовлюбленный»,

"Почему вы не можете найти свой путь для того, чтобы помочь в борьбе с рашистами. Столько смертей, столько горя, как можно продолжать жить довоенной жизнью? Снимайте патриотические программы, неужели на войне нет любви? Неужели вы не можете снять свой костюм? Президент же снял... а вы никак... Почему? Это трэш, вы не понимаете этого? , - пишут украинки на странице Григория Решетника.

Другие, напротив, отмечают, что Григорий Решетник многодетный отец, который мог уехать, но остался в Украине.

Добавим, что Григорий Решетник уже не в первый раз попадает под критику из-за путешествий в Италию.

Так, ранее Решетник показал, как гуляет с супругой по Риму.

«Я тоже не понимаю, зачем это выставляет. Я рада, что у вас есть такая возможность благодаря ВСУ. Но зачем это вообще, когда общество раздражено и в нем так много боли»,

«Не понимаю, зачем это выставлять! Только народ раздражаете!», - возмущались украинцы.

Напомним, ранее под волну критики попала актриса Ольга Сумская.

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