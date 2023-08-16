На Майдане Незалежности в Киеве произошло неожиданное событие, связанное с выступлением "живой статуи". Эта аниматор высказала необычное мнение относительно отношений между украинцами и россиянами. Ее высказывания вызвали скандал. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Милена Черная.

По данным, полученным от свидетеля, аниматор спросила у женщины средних лет и подростка, которые стояли рядом, желают ли они совместно с ней сделать фотографию. Женщина разрыдалась и пошла дальше, девочка держала ее под руку. Перед тем расплакавшаяся женщина подписала флажок с именем погибшего и воткнула его в землю на площе.

Далее в тексте говорится, что когда аниматора попросили общаться на украинском языке, она отказала и озвучила пропагандистские слова. Также на вопрос о происхождении денег и уплате налогов она показала нетерпимую реакцию и выразила ненормативную лексику.

"На вопрос, могут ли дамы перейти на государственный язык, когда уже стоят рядом с местом памяти в карнавальном костюме, мне ответили: "Ты дура! Я люблю всех и мы со всеми – братья и сестры!», – говорится в сообщении.

Свидетельница инцидента немедленно сообщила об этом всем заинтересованным лицам. Она призвала украинцев запомнить это событие и лицо, выражающее негативное отношение к подвигам украинских героев и стремящееся к дружбе с россиянами.

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