Жена погибшего нацгвардейца, которого насмерть сил судья Алексей Тандыр, обнаружила на своем счету денежные переводы.

Супруга нацгвардейца Анна Бондаренко увидела, что на ее банковскую карту поступило четыре анонимных перевода 30 мая и 1 июня на сумму — 18 тысяч гривен.

Недавно, во время заседания суда Тандыр заявил, что хочет помочь семье погибшего деньгами, он добавил, что его жена анонимно перечислила на счет жены защитника сумму денег, точную сумму он не назвал.

Жена погибщего Анна обнаружила, что на карту поступили переводыобщую сумму 18 тысяч гривен, узнав, что они могут быть от семьи Тандыра - она вернула деньги адвокатам судьи.

"Мне нужно только одно — чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", — заявила Анна Бондаренко.

Украинцы в комментариях к новости возмущены:

"Це ,взагалі,зі сторони тих родичів сором.18 тис. не компенсує ,навіть,витрат на поховання. Як насмішка якась.До повноліття дітей повинен сплачувати за рішенням суду плюс моральна компенсація",

"О бачиш, як оцінили життя чоловіка , сина, батька.!",

"І не соромно? Життя людини оцінив сумою,яка для нього є кишеньковими грішми",

"От м**зоти звикли все грошима вирішувати ",

"Оцінили життя нацгвардійця у 18 тис.,вони дійсно "чокнуті".

Источник: Бабель.

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