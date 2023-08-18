Внимание общества привлек скандал с участием Елены Коваленко, работницы комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Ее высказывание в социальных сетях, где она оскорбила владельцев собак и женщин без детей, вызвало широкую волну негодования.

Елена Коваленко, уже закрывшая доступ к своему профилю на Facebook, использовала оскорбительные слова в сторону владельцев собак и людей, которые, хотя не имеют детей, завели этих животных.

Она назвала их "извращенцами" и "омерзительными", а также заявила, что собаки не приносят никакой пользы обществу и являются "игрушкой на 15 лет".

Скриншоты ее комментариев быстро распространились в сети вместе с реакциями возмущенных пользователей, призывающих уволить Елену Коваленко с должности.

Многие из них активно отвечают ей, отмечая важность роли собак в обществе, а также указывают на примеры собачников, которые осуществляют спасательные операции и занимаются благотворительной деятельностью:

"Извращенцы... Бездетные... Игрушка на 15 лет... Но где же вы душу потеряли? Возможно, мы сумасшедшие. Но извращенцы здесь точно не мы. А Вы и такие вы", "Я уверена, вы должны знать об Елене Коваленко и принимать соответствующие меры , чтобы таких людей не было в нашем государственном аппарате. Ей там не место", "Пользы от собак вы не видите? Скажите это в лицо Ларисе Борисенко, которая с 2014 года со своим Павлоградским поисково-спасательным кинологическим отрядом Антарес вместе с их собаками ищут живых и мертвых и останки тел наших воинов и гражданского населения".

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