Президент конкурса «Мисс Украина Вселенная» сообщила об угрозах и рассказала, кто и почему их присылает.

Президента конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова сообщила, что ее преследуют мошенники, пишет Politeka.net.

«Мой тг и вотсап пытаются угнать мошенники. Наш аккаунт прошлый отдела заботы был украден и из него идет рассылка о старте курса и наставничество, где мошенники пытаются просить оплату в USDT. Мы никогда не просим оплату в USDT, у нас официальная компания», - сообщила президент «Мисс Украина Вселенная».

Анна Филимонова также сообщила, что был создан новый контакт, а старый лучше удалить, чтобы обезопасить себя от мошенников.

«У меня уже нет сил терпеть эти атаки. Они происходят постоянно, меня пытаются взломать тоже. Это делают арабы из Тулузы, они подключаются к телефону», - рассказала президент «Мисс Украина Вселенная».

По ее словам, с одним из таких мошенников у нее была переписка со старого аккаунта.

«Он просил делиться с ним деньгами, иначе он взломает и меня. Угрозы и тд», – сообщила Анна Филимонова.

Президент «Мисс Украина Вселенная» также обратилась за помощью к тем, кто может это прекратить:

«Пожалуйста, если вы знаете, как это остановить, как они это делают и что происходит с системой безопасности телеграмм и других мессенджеров, напишите мне совет или помогите, пожалуйста. Я реально боюсь остаться без мессенджеров и без своего Инстаграма».

Анна Филимонова призналась, что у нее уже нет моральных сил это терпеть и показала скрин одного из сообщений от мошенника.

Добавим, ранее стало известно, кто стал победительницей "Мисс Украина Вселенная".

Оргкомитет конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" выбрал девушку, которая представит нашу страну на "Мисс Вселенная" в 2023 году. Победу одержала киевлянка Ангелина Усанова. Уже 18 ноября девушка представит Украину на конкурсе в Сальвадоре.

Ангелина Усанова – певица, автор песен и музыкант.

«У нее действительно волшебный голос», - говорит об Усанове президент «Мисс Украина Вселенная».

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