Во время небольшого отпуска в Хмельницкой области, украинская актриса Ольга Сумская вызвала разнонаправленные реакции в социальных сетях. Пользователи начали высказывать свое недовольство по поводу выбора знаменитости в пользу лечебного санатория в условиях военных действий.
Комментарии, появившиеся в ее фотоблоге, говорили о неуместности такого шага в текущей обстановке. Тем не менее, Ольга Сумская решила ответить на эту критику и обратилась к ней напрямую. В своем ответе Сумская подчеркнула, что ее постоянная волонтерская деятельность и помощь стране не вызывают у нее сомнений.
Сумская также пояснила, что этот короткий отпуск стал для нее давно желанным, и она воспользовалась возможностью провести несколько дней в санатории. По ее словам, она не видит причин для такой острой критики, с которой она столкнулась.
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Сумская также подчеркнула, что они постоянно помнят о защитниках и продолжают собирать средства и поддерживать их. Кроме того, Ольга Сумская уточнила, что в настоящее время существует множество реабилитационных медицинских центров, предназначенных специально для восстановления и лечения воинов.
"Люди, на три дня заехала перевести дух и снова возвращаюсь к работе! Волонтерство в первую очередь! И зачем мне сейчас здесь писать это?" - заявила Сумская.
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