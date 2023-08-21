Новая «Мисс Украина Вселенная-2023» знает 7 языков, преподает йогу, пишет Politeka.net.
«Учитель йоги и медитации. Звуковой целитель. Прошла несколько ступеней обучения в ашрамах Шиваванды йоги в Австрии и Индии», - рассказала о «Мисс Украина Вселенная-2023» Усановой президент конкурса красоты Анна Филимонова.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как «Мисс Украина Вселенная-2023» выглядит без макияжа в реальной жизни.
Президент конкурса «Мисс Украина-Вселенная» также рассказала, что у Ангелины действительно волшебный голос.
«Даже я уже являюсь фанаткой ее ковер от Beatles Imagine… Хотя не имею права, как владелица, такого говорить, но я редко встречала таких духовно наполненных людей…», - рассказывает президент «Мисс Украина Вселенная».
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По ее словам, когда они хотели объявить Усановой о ее победе на "Мисс Украина Вселенная-2023", девушка долго не выходила на связь.
«Потому что медитировала с самим Джо Диспенза на его ретрите за мир в Украине», - сообщила Филимонова.
Внешность «Мисс Украина Вселенная-2023» напоминает ей актрису Брук Шилдс.
"Молодая Брук Шилдс", - говорит Филимонова.
Отметим, что в этом году отбор представительницы от Украины на конкурс «Мисс Вселенная» состоялся в режиме онлайн-собеседований и онлайн-голосования жюри.
"Оргкомитет «Мисс Украина Вселенная» провел Zoom-интервью с кандидатками и определил топ-3 финалистки, в число которых вошла Ангелина Усанова. Среди них жюри конкурса выбрало победительницу», - сообщают на странице «Мисс Украина Вселенная» в Инстаграм.
Награждение Ангелины и официальная передача короны состоится в конце августа в Киеве.
Ангелина представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" 18 ноября в Сальвадоре.
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