Новая «Мисс Украина Вселенная-2023» знает 7 языков, преподает йогу, пишет Politeka.net.

«Учитель йоги и медитации. Звуковой целитель. Прошла несколько ступеней обучения в ашрамах Шиваванды йоги в Австрии и Индии», - рассказала о «Мисс Украина Вселенная-2023» Усановой президент конкурса красоты Анна Филимонова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как «Мисс Украина Вселенная-2023» выглядит без макияжа в реальной жизни.

Президент конкурса «Мисс Украина-Вселенная» также рассказала, что у Ангелины действительно волшебный голос.

«Даже я уже являюсь фанаткой ее ковер от Beatles Imagine… Хотя не имею права, как владелица, такого говорить, но я редко встречала таких духовно наполненных людей…», - рассказывает президент «Мисс Украина Вселенная».

По ее словам, когда они хотели объявить Усановой о ее победе на "Мисс Украина Вселенная-2023", девушка долго не выходила на связь.

«Потому что медитировала с самим Джо Диспенза на его ретрите за мир в Украине», - сообщила Филимонова.

Внешность «Мисс Украина Вселенная-2023» напоминает ей актрису Брук Шилдс.

"Молодая Брук Шилдс", - говорит Филимонова.

Отметим, что в этом году отбор представительницы от Украины на конкурс «Мисс Вселенная» состоялся в режиме онлайн-собеседований и онлайн-голосования жюри.



"Оргкомитет «Мисс Украина Вселенная» провел Zoom-интервью с кандидатками и определил топ-3 финалистки, в число которых вошла Ангелина Усанова. Среди них жюри конкурса выбрало победительницу», - сообщают на странице «Мисс Украина Вселенная» в Инстаграм.

Награждение Ангелины и официальная передача короны состоится в конце августа в Киеве.

Ангелина представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" 18 ноября в Сальвадоре.

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