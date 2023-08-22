Виктор Павлик был с маленьким сыном Михайликом и женой Екатериной Репьяховой, пишет Politeka.net.

Именно Репьяхова выложила в свой Инстаграм кадры короткого визита Виктора Павлика в родной дом, пишет Politeka.net.

«Встреча с родной тетей…», - подписала Репьяхова кадры встречи Миши с сестрой Виктора Павлика.

Репьяхова также сделала фото Виктора Павлика с его мамой и сестрой, подписав: «Мама со своими двумя детьми».

Выложил семейный кадр и Виктор Павлик: "Долгожданная встреча!

Сестра и мама".

«Такие похожие»,

«Красивые и очень похожие»,

«Копия мамы» , - комментируют пользователи соцсетей фото Павлика с мамой и сестрой.

Мама Виктора Павлика, несмотря на то, что имеет звездного сына, живет в стареньком доме с очень простой, скромной обстановкой.

«Какой бедный дом у вашей мамы, может, хоть побелите ей стены?», - предлагали пользователи соцсетей Виктору Павлику несколько лет назад.

В одном из своих интервью Виктор Павлик, рассказывая о матери, сказал, что от помощи она отказывается.

По его словам, у его мамы очень маленькая пенсия – от 1300 до 1500 гривен. С этих денег она отдает большую сумму на газ, а на еду тратит несколько сот гривен. Виктор Павлик рассказывал, что мама ест очень мало: покупает себе хлеб, колбасу, молоко, масло и сладости к чаю.

«Она не хочет брать деньги. Она 100-200 гривен на еду тратит, на телефон – 100 гривен. Маме хватает. Она мало ест – чай, хлеб с маслом, кусочек колбаски. Возможно, молоко с булочкой», – рассказывал Виктор Павлик в 2021 году.

Виктор Павлик также говорил, что мама никакой помощи не принимает. Знаменитый сын лишь изредка пополняет маме мобильный счет и даже это делает втайне от нее. Женщина откладывает деньги для детей и внуков, ведь, по ее словам, ей не на что их тратить.

"И внуки есть, и правнуки уже у мамы есть, то она что-то им дает. Иногда я заезжаю, хочу ей дать, а она говорит: "Нет, нет, сын. Я тебе собрала". Там платок достает, разматывает. У нас на этом фоне постоянная война с мамой. Чтобы не обидеть маму, я чувствую, что нужно взять", – рассказывал Виктор Павлик.

Добавим, что жена Виктора Павлика весной показала роскошный внедорожник, который она купила за 50 тысяч долларов.

Машину блоггерша и жена певца взяла из салона в кредит. Первый взнос в размере 60% Екатерина уже внесла. Другую часть Репьяхова планирует выплатить за год, хотя кредит у нее на три года.

Кстати, именно на этой машине Виктор Павлик с семьей приехал навестить маму.

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