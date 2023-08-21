В общем, ожидается, что в украинских магазинах цены на продукты будут повышаться.

Приближаясь к зиме обычно ожидается повышение цены на продукты питания, однако аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" прогнозируют, что в этом году некоторые товары станут более доступными для потребителей.

Аналитик Максим Гопка прогнозирует стабильные цены на яйца до конца сентября. Из-за уменьшения поставок от хозяйств осенью цена может возрасти, но этот процесс будет постепенным.

По его словам, стоимость овощей этой осенью станет доступнее. Выращивание овощей в 2023 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом, преимущественно за счет домохозяйств и приусадебных участков. Цены на лук и морковь, которые были рекордными весной, сейчас стабилизировались через сезон урожая корнеплодов.

Цены на лук в этом году ниже, чем раньше, и составляют от 14 до 20 гривен за килограмм. Ожидается, что цены останутся низкими до конца лета и с началом осени могут варьироваться от 20 до 30 гривен за килограмм.

Морковь, ранее стоившая 50-60 гривен за килограмм, сейчас значительно дешевле и можно найти за 10-14 гривен за килограмм. Цена на морковь ожидается в пределах 15-25 гривен за килограмм до конца осени.

Цены на свеклу снизились на 10%, и сейчас она составляет 8,50 гривен за килограмм. Урожай свеклы положителен, поэтому цены сохранятся в пределах 9-14 гривен за килограмм.

Прогнозируется меньший урожай яблок, что может привести к увеличению их стоимости.

Цены на мясо в ближайшие месяцы могут вырасти на 4-5%. Основные факторы повышения цены – стабильный спрос, удорожание логистики и рост затрат на электроэнергию.

В общем, ожидается, что цены на продукты будут повышаться ближе к лету следующего года.

Источник: Свої.Кривий Ріг.

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