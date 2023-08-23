Женя Галич, известный украинский певец и лидер группы O.Torvald, публично высказался о том, как его поражают мужчины, незаконно сбежавшие из страны.
По его словам, он не призывает осуждать тех, кто законно покинул страну. Галич осознает, что у каждого могут быть свои причины для этого шага. Однако Галич призывает тех, кто оказался за границей, не забывать о своей родной стране, которая борется вместе с нашими людьми за свою свободу.
По мнению Галича, важно оказывать поддержку своей стране, помогать экономически, участвовать в акциях и мероприятиях, чтобы продолжить напоминать миру о том, что война продолжается и каждый день уходят жизни невинных людей.
При этом Евгений Галич однозначно высказался в сторону тех мужчин, которые незаконно бежали из страны, прикрываясь либо фальшивыми справками, либо используя другие методы.
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Галич также добавил, он не может понять тех мужчин, которые ушли из Украины из-за войны. Певец уверен, что они должны нести ответственность перед законом за свой выбор.
"Все те, которые мутились, которые давали взятки, которые проезжали в багажниках, которые мутили себе левые справки о всей этой истории, — вы конченные. Они должны отвечать в административном порядке. Входной билет дороже должен быть, чем выходной" - заявил Галич.
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