Многих украинцев задела его реакция на пост Галкина и высказывания, однако даже к критике Демин остался спокоен.

Слава Демин, известный украинский ведущий, выразил свое недовольство тем, что некоторые украинцы благодарят российского юмориста Максима Галкина за его поддержку и негативную реакцию на ракетный обстрел, проведенный оккупантами в Чернигове. По словам Демина, такой очевидной реакции мало для благодарности, ведь осудить страну-террориста - это просто нормальная реакция, но не более.

Демин заявил украинцам, он не может понять эту восторженную реакцию на посты Галкина. Ведущий уверен, что эти сообщения никак не воздействуют на ситуацию. Демин отмечает, что если бы Галкин предпринял действия, которые привели бы к прекращению ракетных ударов по мирным городам и населенным пунктам Украины, он бы тогда поддержал и поблагодарил его.

"А нам что с того? Чего вы так радуетесь этому посту? Если Макс или другие иноагенты смогут собрать людей и сделать так, чтобы эти контрацептивы не запускали самолеты у наших детей, тогда я поаплодирую ему и поблагодарю.

Наверное, некоторые из нас до сих пор надеются, что в их большинства включится голова, и они перестанут думать телевизорами" - заявил Демин.

Он добавил, многих украинцев задела его реакция на пост Галкина и высказывания, однако даже к критике Демин остался спокоен.

В том же духе ведущий Слава Демин добавил, что он не против поддержки, но он удивляется реакции украинцев на такие посты. Демин отмечает, что эти сообщения никак не повлияют на мировоззрение россиян.

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