Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег.
Как сообщает пресс-служба СБУ, при приобретении средств индивидуальной защиты для ВСУ, за бюджетные средства организаторы "схемы" поставили в одну из воинских частей региона 350 бракованных бронежилетов.
Однако впоследствии во время испытания было установлено, что продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам и опасна в боевых условиях.
Фигуранты дела сорвали выполнение оборонного заказа почти на 6 млн грн.
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Партия некачественной продукции была изъята и направлена производителю для устранения недостатков.
К организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры.
Предприниматель подписал с представителями военкомата договор на поставку ВСУ партии бронежилетов.
В СБУ добавили, что стоимость на них была искусственно завышена, а качество не отвечало требованиям государственного стандарта.
Так, директору предприятию-поставщику поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт направлен в суд, продолжается расследование, проверяется причастность к "схеме" чиновников военкомата, заказавших военную продукцию.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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