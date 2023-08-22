"Бизнесмену", который поставил в ВСУ бракованные бронежилеты почти на 6 млн грн, грозит большой тюремный срок.

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег.

Как сообщает пресс-служба СБУ, при приобретении средств индивидуальной защиты для ВСУ, за бюджетные средства организаторы "схемы" поставили в одну из воинских частей региона 350 бракованных бронежилетов.

Однако впоследствии во время испытания было установлено, что продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам и опасна в боевых условиях.

Фигуранты дела сорвали выполнение оборонного заказа почти на 6 млн грн.

Партия некачественной продукции была изъята и направлена ​​производителю для устранения недостатков.

К организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры.

Предприниматель подписал с представителями военкомата договор на поставку ВСУ партии бронежилетов.

В СБУ добавили, что стоимость на них была искусственно завышена, а качество не отвечало требованиям государственного стандарта.

Так, директору предприятию-поставщику поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд, продолжается расследование, проверяется причастность к "схеме" чиновников военкомата, заказавших военную продукцию.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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