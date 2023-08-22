Конкурс "Мисс Украина 2023" будет проходить в новом формате и по обновленным правилам.

"Мисс Украина 2023" состоится в новом онлайн-формате национального голосования на сайте конкурса, пишет Politeka.net.

Впервые в роли жюри "Мисс Украина 2023" сможет быть каждый украинец, отдав свой голос за любимицу.

"Все благотворительные акции, направленные на помощь детям, животным, ВСУ, вынужденно-перемещенным лицам, пострадавшим от войны", - отметили организатор "Мисс Украина 2023".

Также организаторы конкурса «Мисс Украина 2023» сообщили, что победительницы конкурса отправятся на три международных конкурса красоты.

Относительно, когда можно будет голосовать за участниц Мисс Украина 2023 организатор конкурса обещают сообщить совсем скоро.

Отметим, что на корону Мисс Украина-2023 будут претендовать 25 красавиц. Отмечается, что в этом году «была миссия отобрать девушек, которые демонстрируют свою смелость и стремятся привлечь внимание к важным социальным вопросам».

«Участницы поразят своим очарованием и элегантностью», - уверяют на странице «Мисс Украина 2023».

Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится в Украине ежегодно с 1991 года.

Напомним, обладательницей титула "Мисс Украина-2021" является Александра Яремчук.

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