Нова «Міс Україна Всесвіт-2023» знає 7 мов, викладає йогу, пише Politeka.net.

«Вчитель йоги та медитації. Звуковий цілитель. Пройшла кілька ступенів навчання в ашрамах Шиваванди йоги в Австрії та Індії», - розповіла про «Міс Україна Всесвіт-2023» Усанову президентка конкурсу краси Ганна Філімонова.

На опублікованих кадрах також можна побачити, як «Міс Україна Всесвіт-2023» виглядає без макіяжа у реальному житті.

Президентка конкурсу «Міс Україна-Всесвіт» також розповіла, що у Ангеліни дійсно чарівний голос.

«Навіть я вже є фанаткою її ковер від Beatles Imagine… Хоча не маю права, як власниця, такого казати, але я рідко зустрічала таких духовно наповнених людей…», - розповідає президентка «Міс Україна Всесвіт».

За її словами, коли вони хотіли оголосити Усановій про її перемогу на «Міс Україна Всесвіт-2023», дівчина не виходила на зв’язок.

«Бо медитувала із самим Джо Діспенза на його ретриті за мир в Україні», - повідомила Філімонова.

Зовнішність «Міс Україна Всесвіт-2023» нагадує їй акторку Брук Шилз.

"Молода Брук Шилз", - каже Філімонова.

Зазначимо, у цьому році відбір представниці від України на конкурс «Міс Всесвіт» відбувся у режимі онлайн-співбесід та онлайн-голосування журі.



«Оргкомітет «Міс Україна Всесвіт» провів Zoom-інтерв’ю з кандидатками та визначив топ-3 фіналістки, до числа яких увійшла Ангеліна Усанова. Серед них журі конкурсу обрало переможницю», - повідомляється на сторінці «Міс Україна Всесвіт» в Інстаграм.

Нагородження Ангеліни та офіційна передача корони відбудеться наприкінці серпня у Києві.

Ангеліна представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2023" 18 листопада у Сальвадорі.

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