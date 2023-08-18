Президентка конкурсу «Міс Україна Всесвіт» повідомила про погрози і розповіла, хто і чому їх надсилає.

Президента конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт» Ганна Філімонова повідомила, що її переслідують шахраї, пише Politeka.net.

«Мій тг і вотсапнамагаються викрасти шахраї. Наш аккаунт минулий відділу турботи був вкрадений і з нього йде розсилка про старт курсу та наставництво, де шахраї намагаються просити оплату в USDT. Ми ніколи не просимо оплату в USDT, у нас офіційна компанія», - повідомила президентка «Міс Україна Всесвіт».

Ганна Філімонова також повідомила, що було створено новий контакт, а старий краще видалити, щоб убезпечити себе від шахраїв.

«В мене немає вже сил терпіти ці атаки. Вони відбуваються постійно, мене намагаються зламати також. Це роблять араби з Тулузи, вони підключаються до телефону», - розповіла президентка «Міс Україна Всесвіт».

За її словами, з одним з таких шахраїв в неї було листування зі старого акаунта.

«Він просив ділитися з ним грошима, інакша він зламає і мене. Погрози і тд», - повідомила Ганна Філімонова.

Президентка «Міс Україна Всесвіт» такж звернулася за допомогою до тих, хто може це припинити:

«Будь ласка, якщо ви знаєте, як це зупинити, як вони це роблять і що відбувається з системою юезпеки телеграм та інших месенджерів, напишіть мені пораду або допоможіть, будь ласка. Я реально боюся залишитись без месенджерів і без свого Інстаграм».

Ганна Філімонова зізналася, що в неї вже немає моральних сил це терпіти і показала скрін одного з повідомлень від шахрая.

Додамо, раніше стало відомо, хто став переможницею "Міс Україна Всесвіт".

Оргкомітет конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт» обрав дівчину, яка представить нашу країну на “Міс Всесвіт” у 2023 році. Перемогу здобула киянка Ангеліна Усанова. Вже 18 листопада дівчина представить Україну на конкурсі у Сальвадорі.

Ангеліна Усанова – співачка, авторка пісень та музикантка.

«В неї дійсно чарівний голос», - каже про Усанову президентка «Міс Україна Всесвіт».

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