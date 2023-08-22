На украинском рынке заметна тенденция снижения цены на сезонные овощи и фрукты в течение летнего периода. Согласно предсказаниям специалистов, осенью цены на большинство товаров также не увеличатся, но эта ситуация может измениться весной следующего года или уже зимой.

По сообщению Дмитрия Соломчука, члена Комитета по аграрной и земельной политике весной могут произойти изменения в ценах из-за низкого урожая и трудностей с логистикой из-за конфликта.

Соломчук отметил, что уже сейчас аграрии сталкиваются с проблемами логистики на больших территориях страны. Особое внимание нуждаются фермеры на неконтролируемых территориях, поскольку для них важно обеспечить технику, склады и инфраструктуру.

Пока что в Украине не предполагается повышение цены на продукты осенью. Однако весной могут подорожать отдельные овощи. Мировые рынки также могут столкнуться с удорожанием в цене пшеницы, рапса и подсолнечника из-за неурожая и проблем с логистикой, вызванных войной.

Также многие эксперты считают, что цены на импортируемые товары останутся высокими в ближайшее время, и удешевление яиц в цене в Украине может быть неожиданным.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, цены на яйца в июне превысили прошлогодние показатели в 1,7 раза и составляли в среднем по стране 42,39 гривны за десяток.

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