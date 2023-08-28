Как показал опрос, 69% украинцев считают, что вместо того, чтобы менять герб на монументе "Батькивщина-Мати" - нужно было потратить эти деньги на войну.

Об этом стало известно благодаря опросу Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Украинцы довольно позитивно отрреагировали на инициативу замены советского символа на "Родине-Матери", так 67% отнеслись к решению положительно, и всего 16% – отрицательно.

Однако большинство украинцев, а именно 69%, согласны с тем, что заменить герб СССР трезубом на монументе "Батькивщина-Мать" можно было бы, например, после войны, а сейчас важнее было бы направить эти деньги на помощь ВСУ пострадавшим от войны украинцам.

Не согласились с этим около 21% учасников опроса.

Украинцы в сети отреагировали на опрос и поделились своим мнением в комментариях:

"30 лет не замечали . А теперь . Тот трезубец сохранил кому-то жизнь? Или как-то приблизил победу? отдают жизнь. Бесит меня этот ,,гоп патриотизм '''Это мое мнение на которое я имею право",

"Все правильно сделали! Как визжали в помёте в студиях!!! Надо все советское убирать и двигаться вперед к Победе!!! С Днем Знамени, дорогие Украинцы!!!",

"Герб, дороги, бурковка, стадионы должны быть на втором месте. Сейчас война и первым делом надо дроны, технику. А то поделили Украину на две части, воюет народ, а чиновники и депутаты обогащают свои карманы",

"Это нужно было сделать раньше",

"Все эти важные события, герб, дороги, сериалы, стадионы, музеи и т.д. делаются ценой жизни. Не забывайте об этом. Ведь, если у нас действительно военное положение, то все средства должны быть направлены на защиту земли и прежде всего защиту человеческой жизни.Я даже не понимаю где взялись средства, которых не было предыдущих несколько лет? Если есть, то почему не поднимали минималку?", - пишут украинцы в комментариях.

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