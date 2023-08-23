Популярная в Украине крупа значительно подешевела в последний период времени, что не может не радовать - ведь цены упали вниз.

В июне в Украине наблюдалось снижение цены на отдельные продукты, в частности, на такой популярный продукт, как гречка. Аналитик Максим Гопка, представитель Украинского клуба аграрного бизнеса, поделился своими прогнозами относительно возможного роста цены на гречку осенью.

По словам эксперта, гречневая крупа значительно подешевела в последний период времени. В частности, по сравнению с 2022 годом стоимость гречки сократилась на 53%.

Он подчеркнул, что осенью не следует ожидать существенного повышения цены на гречку. Это объясняется стабилизацией спроса и предложения на этот продукт.

В минувшую осень аграрии удалось удовлетворить спрос населения и увеличить посевные площади гречки на 15%. Сейчас объемы посевов составляют 139,19 тысячи гектаров. Максим Гопка отметил, что именно эти факторы привели к стабилизации цены на гречку. В настоящее время гречка стоит 44,4 гривны за килограмм.

Он также подчеркнул, что текущая цена на гречку примерно такая же, как до начала военных событий: осенью 2021 года в этот же период времени стоимость гречки была аналогичной.

Вместе с тем наблюдается повышение цены на некоторые другие продукты. Например, цена на обычный рис может вырасти на 20%, но это возможно только в том случае, если потребители массово не спешат в магазины запасаться этим продуктом. В то же время только в таком случае может сохраниться шанс на то, что Украину обойдут массовые панические повышения цен на мировом рынке.

Источник: РБК Украина.

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