В этот раз клиент "Киевстар" пожаловался, что оператор проворачивает мошеннические схемы.

"Киевстар" считается одним из ведущих и популярных операторов мобильной связи в Украине, предлагающий широкий спектр услуг. Широкий круг граждан Украины пользуется "Киевстар". Однако в последнее время заметно возросло количество негативных отзывов, относящихся к качеству предоставленных услуг этим оператором.

Один из таких критических отзывов был размещен на платформе Otzyvua.

В этот раз клиент "Киевстар" пожаловался, что оператор нагло навязал ему дополнительную услугу "Киевстар-ТВ". При этом о подключении никто не сообщил, а лишь поставил перед фактом, что услуга будет подключена.

Клиент "Киевстар" также возмутился, что очередность списания средств оператором не предусматривает приоритетность предоставления основного тарифного плана. Вместо этого после пополнения счета сначала сняли деньги за дополнительную услугу. Потому тарифный план не был подключен, ведь денег не хватило и оператор начал снимать средства за каждый день отдельно.

В связи с такими действиями оператора, клиент "Киевстар" обвинил компанию в мошенничестве:

"Такие действия просто имеют признаки мошенничества! Мошеннические действия – пробы негде ставить! Также не понятно то, почему основные услуги считаются с периодом в 4 недели, а так называемые дополнительные – с периодом в месяц".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.