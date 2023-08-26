Национальный банк Украины и центральный банк Польши ввели в обращение памятные монеты из общего набора.

Накануне, ко Дню Независимости Украины был презентован общий украинско-польский набор памятных монет «Дружба и братство – наибольшее богатство». Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В набор входят две серебряные памятные монеты номиналами 10 гривен и 10 злотых, которые складываются вместе в форме сердца. Монеты изготовлены из серебра 999 пробы, каждая массой 31,1 г.

На передней стороне (аверсе) 10-гривневой монеты на фоне сине-желтого флага изображен трезубец, а также графический символ гривны, расположенный на фоне композиции, иллюстрирующей ужасы войны.

На аверсе монеты в 10 злотых изображен орел (герб Польши) на фоне бело-красного флага и графический символ польского злотого, расположенный на фоне, который символизирует помощь и поддержку.

На оборотных сторонах (реверсах) монет дизайнер отразил фигуры украинца и поляка — они сидят вместе за столом с хлебом и вином. Когда две монеты соединить вместе, орнамент внизу реверса образует цветок – это символ надежды, жизни и развития.

Кроме того, на монетах можно увидеть надписи на обоих языках: "Дружба и братство – наибольшее богатство".

Тираж набора ограничен до 10000 штук (по 5000 штук в Украине и Польше).

В Украине такой набор можно будет приобрести с 31 августа 2023 года. А средства от продаж монет в Польше передадут Украине как финансовую помощь.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на популярный в Украине продукт стали выше, чем в Швеции.

Как сообщала Politeka, в Украине просели цены на важные продукты.

Также Politeka писала, цены на популярные продукты обвалятся, когда ждать удешевления.