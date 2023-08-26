Приближаясь к началу осени, украинцев ожидает изменение цены на продукты питания, которое может включать как снижение, так и повышение стоимости. Например, цены на некоторые продукты ожидают снижения, а на другие продукты - рост.

магазин, супермаркет, продукты

Прогнозируя ценовые тенденции, можно предположить, что в сентябре цены на картофель будут на самом низком уровне за 2023 год. Специалисты указывают, что в начале осени стоимость картофеля может опуститься на 6,5-7 гривен за килограмм. Сейчас эта продукция стоит в среднем 11,9 гривен за килограмм.

Экономисты предполагают, что цены на другие составляющие борщового набора – капусту, морковь, лук и свеклу – также спадут до минимальных показателей.

Но с другой стороны, на такие продукты, как помидоры и огурцы, цены вырастут. Тем не менее, этот прирост цены почти не будет заметен и, как предполагается, не превысит 5%. Цены на сахар также немного повысятся, но, как и с огурцами и помидорами, рост будет в пределах 2-3%.

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магазин, супермаркет, продукты

Стоимость масла также вырастет на тот же показатель. Однако этот рост зависит от возобновления действия зернового коридора.

Стоит отметить, что обстановка с маслом в Украине неопределенна из-за сокращения производства. Однако, учитывая, что только около 7% от общего объема внутреннего рынка этой продукции потребляется внутри страны, а остальное идет на экспорт, стоимость масла может повыситься, если зерновой коридор не будет восстановлен.

Источник: Обозреватель .

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