Недавно Маша Ефросинина демонстрировала навыки своего сына, который уверенно удерживает оружие в руках во время обучения в стрелковом тире.

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина разъяснила причину, по которой решила предоставить своему девятилетнему сыну Саше опыт стрельбы.

В честь его дня рождения, который мальчик отметил совсем недавно, Ефросинина устроила необычное сюрпризное мероприятие. В этот день Саша имел возможность ознакомиться с различными типами оружия и даже попробовать стрелять из них в специализированном стрелковом тире под присмотром опытного инструктора.

Некоторые подписчики Маши Ефросининой выразили недовольство этим необычным подарком для ребенка. Впрочем, Ефросинина объяснила свою точку зрения через публикации в историях своего аккаунта в Instagram.

"Кто-то писал, что не надо подпускать детей к обучению стрелять. Считаю, что пока существует отс*сия, то надо... Потому что детей травмирует не обучение самозащите, а шесть бешеных сирен в день", - написала сразу после очередной тревоги Ефросинина.

Ранее Ефросинина активно включилась в дискуссию вокруг скандальной ситуации с Владимиром Остапчуком, Позитивом и Богданом Буше.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала селфи, на котором предстала топлесс. Она отреагировала на оскорбительные замечания, сделанные мужчинами по поводу внешнего вида женщин, этим постом Ефросинина спровоцировала сильные споры среди украинцев.

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Кроме того, Politeka.net писала, что Маша Ефросинина рассказала о страшном случае в Чернигове.

Также сообщалось, что Маша Ефросинина приоткрыла завесу тайны тайны.