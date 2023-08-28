"Ощадбанк" вводит в действие изменения по использованию банковских карточек.

Об этом сообщил глава правления " Ощадбанку" Сергей Наумов в Телеграмм.



Наумов информирует, что в "Ощадбанке" до 31 декабря 2023 года автоматически продлили действие карточек, срок использования которых должен заканчиваться с февраля 2022 года.

Также он добавил, что такие изменения касаются карты для ВПЛ в Ощадбанке.

"Эти карточки полностью функциональны: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные деньги в банкомате и т.д.", - добавил глава правления "Ощадбанк".

Еще одно важное изменение касается комиссии "Ощадбанка" - она ​​упразднена за конвертацию 1% при совершении операций картами за рубежом.

"Итак, пользоваться нашими платежными средствами в других странах стало еще выгоднее", - говорится в сообщении представителя "Ощадбанку".

Напомним, недавно «Ощадбанк предупредил украинцев об угрожающих действиях мошенников.

На опасность Ощадбанк указал на своей странице в Facebook. Так, один из клиентов Ощадбанк сообщил о рекламе якобы от "Ощадбанк".

«В Viber запущена реклама, якобы от Ощадбанку можно получить 6500 грн…», - рассказал клиент.

В ответ сотрудница «Ощадбанк» подчеркнула, что банк к этим действиям не имеет никакого отношения:

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"Ощадбанк" ответил на больной вопрос выплат - когда придут деньги.

Ранее Ощадбанк напомнил украинцам о важных изменениях.

Также сообщалось, что "Ощадбанк" разгневал украинцев требованием – к чему готовиться.