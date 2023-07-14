"Ощадбанк" відповів на питання щодо затримок з виплатами для ВПО.

Так, «Ощадбанк» запевнив, що до затримок виплат ВПО вони відношення не мають.

«Банк не затримує нарахування виплат. Як тільки кошти будуть перераховані в банк, в той же день вони будуть зараховані на ваш картковий рахунок», - відповів сповробітник «Ощадбанк» на питання щодо виплат ВПО.

Нагадаємо, днями Уряд ухвалив постанову, яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Так, для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців.

Виплати для ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, продовжуються у розмірах - для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.

З 1 вересня 2023 року виплати припиняться ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів, повернулися до місця проживання, придбали новий транспортний засіб або ж мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн.

Нагадаємо, перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики в АТ Ощадбанк щомісяця, до третього, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Підкреслимо також, що ВПО нерідко скаржаться на затримки з виплатами.

У Мінсоцполітики зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Тобто усі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.

Також нагадаємо, що «Ощадбанк» повертає фізичну ідентифікацію для ВПО у своїх відділеннях.

Як повідомлялось, з 1 вересня Ощадбанк поновлює у своїх відділеннях проведення фізичної ідентифікації для пенсіонерів та тих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), хто отримує соціальну допомогу, у зв'язку із закінченням карантину за COVID-19 та зміною нормативної бази.

Це шокувало українців, особливо пенсіонерів і тих, хто залишився на тимчасово окупованій території.

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