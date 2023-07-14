"Ощадбанк" ответил на вопрос относительно задержек с выплатами для ВПЛ.

Так, Ощадбанк заверил, что к задержкам выплат ВПЛ они отношения не имеют.

«Банк не задерживает начисление выплат. Как только средства будут перечислены в банк, в тот же день они будут зачислены на ваш карточный счет», - ответил сотрудник Ощадбанка на вопрос о выплатах ВПЛ.

Напомним, на днях правительство приняло постановление, которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ.

Так, для всех ВПЛ, получающих помощь сейчас, с 1 августа будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев.

Выплаты для ВПЛ, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц, продолжаются в размерах - для лиц с инвалидностью и детей - 3 тыс. грн, для других лиц - 2 тыс. грн.

С 1 сентября 2023 года выплаты прекратятся ВПЛ, которые находятся за границей более 30 дней, вернулись к месту жительства, приобрели новое транспортное средство или имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн.

Напомним, перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики в АО Ощадбанк ежемесячно, до третьего, 13 и 23 числа, раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

Подчеркнем также, что ВПЛ нередко жалуются на задержки с выплатами.

В Минсоцполитики отмечают, что главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть все украинцы, имеющие право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.

Также напомним, что Ощадбанк возвращает физическую идентификацию для ВПЛ в своих отделениях.

Как сообщалось, с 1 сентября Ощадбанк возобновляет в своих отделениях проведение физической идентификации для пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получают социальную помощь, в связи с окончанием карантина по COVID-19 и изменением нормативной базы.

Это шокировало украинцев, особенно пенсионеров и оставшихся на временно оккупированной территории.

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