«Нафтогаз України» повідомив про зміни і у відповідь отримав нову порцію скарг від українців.

Днями «Нафтогаз України» повідомив про рзширення функцій особистого кабінету my.gas.ua, пише Politeka.net.

«Відтепер на новій сторінці «Історія платежів» ви можете відслідкувати архів своїх розрахунків», - повідомляв «Нафтогаз України».

У відповідь клієнти «Нафтогаз України» поскаржились на проблеми, деякі з яких вже неодноразово озвучувались раніше.

«А як із боргами з повітря? Нарахували ви, дзвоніть ви – а як допомогти, їдьте до облгазу. І за фактом виходить у мене 2 різні номери рахунку - облгазу і ваш. Дивно це. Може, вже вирішите проблеми?»,

«Припиніть нараховувати віртуальні куби через компанію Газмережі яка належить Вам. Платити за неіснуючи куби я Вам незбираюся»,

«Ніколи не писала вам, але починає дійсно напружувати. За червень-спожито 3 куби, а нараховано за 13 куб. Минули місяці теж саме. Не використовуємо газ у таких обсягах»,

«З показниками мухлюють».

Додамо, раніше «Нафтогаз України» повідомив, звідки в платіжках цифри «з повітря».

«Передача показань лічильника із запізненням чи їх не надання взагалі — одна з основних причин некоректних нарахувань у платіжках», - запевняли в «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» також закликав передавати показання лічильника, користуючись сервісами ГК «Нафтогаз України» або своїм операторам ГРМ (міськ- або облгаз).

«Якщо ви клієнти АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ«Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ "Донецькоблгаз", Дніпровської та Кропивницької філій ГАЗМЕРЕЖІ, фіксуйте свої дані через SMS – повідомлення на номер 4647», - нагадував також «Нафтогаз України».

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