Днями «Нафтогаз України» повідомив про рзширення функцій особистого кабінету my.gas.ua, пише Politeka.net.
«Відтепер на новій сторінці «Історія платежів» ви можете відслідкувати архів своїх розрахунків», - повідомляв «Нафтогаз України».
У відповідь клієнти «Нафтогаз України» поскаржились на проблеми, деякі з яких вже неодноразово озвучувались раніше.
«А як із боргами з повітря? Нарахували ви, дзвоніть ви – а як допомогти, їдьте до облгазу. І за фактом виходить у мене 2 різні номери рахунку - облгазу і ваш. Дивно це. Може, вже вирішите проблеми?»,
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«Припиніть нараховувати віртуальні куби через компанію Газмережі яка належить Вам. Платити за неіснуючи куби я Вам незбираюся»,
«Ніколи не писала вам, але починає дійсно напружувати. За червень-спожито 3 куби, а нараховано за 13 куб. Минули місяці теж саме. Не використовуємо газ у таких обсягах»,
«З показниками мухлюють».
Додамо, раніше «Нафтогаз України» повідомив, звідки в платіжках цифри «з повітря».
«Передача показань лічильника із запізненням чи їх не надання взагалі — одна з основних причин некоректних нарахувань у платіжках», - запевняли в «Нафтогаз України».
«Нафтогаз України» також закликав передавати показання лічильника, користуючись сервісами ГК «Нафтогаз України» або своїм операторам ГРМ (міськ- або облгаз).
«Якщо ви клієнти АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ«Львівгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ "Донецькоблгаз", Дніпровської та Кропивницької філій ГАЗМЕРЕЖІ, фіксуйте свої дані через SMS – повідомлення на номер 4647», - нагадував також «Нафтогаз України».
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