«Нафтогаз Украины» сообщил об изменениях и получил новую порцию жалоб от украинцев.

На днях "Нафтогаз Украины" сообщил о расширении функций личного кабинета my.gas.ua, пишет Politeka.net.

"Отныне на новой странице "История платежей" вы можете отследить архив своих расчетов", - сообщал "Нафтогаз Украины".

В ответ клиенты «Нафтогаз Украины» пожаловались на проблемы, некоторые из которых уже неоднократно озвучивались ранее.

«А как же с долгами из воздуха? Насчитали вы, звоните вы – а как помочь, езжайте в облгаз. И по факту получается у меня 2 разных номера счета – облгаза и ваш. Странно это. Может, уже решите проблемы?»,

«Прекратите начислять виртуальные кубы через принадлежащую Вам компанию Газсети. Платить за несуществующие кубы я Вам собираюсь»,

"Никогда не писала вам, но начинает действительно напрягать. За июнь - потреблено 3 куба, а начислено за 13 куб. Прошлые месяцы тоже самое. Не используем газ в таких объемах» ,

«С показателями мухлюют».

Добавим, ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, откуда в платежках цифры "из воздуха".

"Передача показаний счетчика с опозданием или их не предоставление вообще - одна из основных причин некорректных начислений в платежках", - уверяли в "Нафтогазе Украины".

"Нафтогаз Украины" также призвал передавать показания счетчика, пользуясь сервисами ГК "Нафтогаз Украины" или своим операторам ГРМ (гор- или облгаз).

«Если вы клиенты АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», АО «Львовгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», АО "Донецкоблгаз", Днепровский и Кропивницкий филиалов ГАЗСЕТИ, фиксируйте – сообщение на номер 4647», - напоминал также «Нафтогаз Украины».

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Кроме того, Politeka.net писала, что "Ощадбанк" напомнил о важных изменениях.

Также сообщалось, что клиентка "Нафтогаз Украины" пожаловалась на угрозы.