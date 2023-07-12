Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомила про зміни, які торкнуться клієнтів.

«Нафтогаз України» оголосив про розширення функції особистого кабінету my.gas.ua, пише Politeka.net.

Як повідомляє «Нафтогаз України», відтепер на новій сторінці «Історія платежів» можна відслідкувати архів своїх розрахунків.

«Натисніть на «Як змінити власника» та отримайте алгоритм дій, як змінити власника домогосподарства», - пояснив клієнтам «Нафтогаз України».

Також «Нафтогаз України» повідомив, що було додано посилання на чат бот – для швидкого вирішення питань.

«До речі, в особистому кабінеті вже зареєстровано майже 3,6 млн споживачів», - підкреслив «Нафтогаз України».

У свою чергу українці висловили на адресу «Нафтогаз України» свої претензії і побажання:

«А ще припиніть нараховувати віртуальні куби через компанію Газмережі яка належить Вам. Платити за неіснуючи куби я Вам незбираюся»,

«Було б добре показники лічильника там зазначати. А то кінців не знайдеш».

Нагадаємо, ціна тарифного плану «Фіксований» від «Нафтогаз України» - 7,96 грн/м³ з ПДВ і зафіксована на цілий рік.

Період дії з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року включно.

Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план.

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