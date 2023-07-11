«Нафтогаз України» зробив важливе повідомлення щодо рахунків за спожитий у червні газ.

Як повідомив «Нафтогаз України», рахунки за минулий місяць, червень, вже сформовані, пише Politteka.net.

«Нафтогаз» також нагадав клієнтам про важливість своєчасної оплати квитанцій ГК «Нафтогаз України».

Отримати платіжку від «Нафтогаз Україна» клієнти можуть кількома способами.

В особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна дізнатися на сайті, у чатботі або контакт-центрі); у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Також отримати платіжку від «Нафтогаз Україна» можна Укрпоштою - після 20-го числа поточного місяця, але лише в тих областях, де відсутні активні бойові дії. А також у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay, та відділеннях Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.

У свою чергу деякі клієнти поскаржились на адресу «Нафтогаз Україна» на незрозумілі борги.

«І борг незрозумілий. Ми вже їздили і зробили перерахунок у своїй організації. Зробіть у себе перерахунок, треба розібратися що за борг»,

«Рахунки ви висилати вмієте, а перерахунок коли зробите? Скільки до вас можна звертатися? Сил ніяких. Заберіть незрозумілий борг в 11 тисяч»,

«Ви мені не правильно розрахували показники. Я вам надсилав одні з фото, а ви прийняли на 100 кубів більше».

«Нафтогаз України», реагуючи на скарги, пообіцяв з проблемами споживачів розібратись.

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