Как сообщил "Нафтогаз Украины", счета за прошлый месяц, июнь, уже сформированы, пишет Politteka.net.
"Нафтогаз" также напомнил клиентам о важности своевременной оплаты квитанций ГК "Нафтогаз Украины".
Получить платежку от «Нафтогаза Украины» клиенты могут несколькими способами.
В личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно узнать на сайте, в чате или контакт-центре); в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.
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Также получить платежку от «Нафтогаз Украины» можно Укрпочтой – после 20 числа текущего месяца, но только в тех областях, где отсутствуют активные боевые действия. А также в терминалах самообслуживания ПриватБанк, Сбербанк и EasyPay, и в отделениях Сбербанк, Новая почта и ПУМБ.
В свою очередь, некоторые клиенты пожаловались в адрес «Нафтогаз Украины» на непонятные долги.
«И долг непонятный. Мы уже ездили и произвели перерасчет в своей организации. Сделайте у себя перерасчет, нужно разобраться что за долг»,
«Счета вы высылать умеете, а перерасчет когда сделаете? Сколько к вам можно обращаться? Сил никаких. Заберите непонятный долг в 11 тысяч»,
«Вы мне неправильно рассчитали показатели. Я вам посылал одни из фото, а вы приняли на 100 кубов больше» .
«Нафтогаз Украины», реагируя на жалобы, пообещал с проблемами потребителей разобраться.
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Кроме того, Politeka.net писала, что "Укрпочта" начала выплаты новой денежной помощи – кто получит средства в первую очередь.