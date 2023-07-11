«Нафтогаз Украины» сделал важное сообщение относительно счетов за потребленный в июне газ.

Как сообщил "Нафтогаз Украины", счета за прошлый месяц, июнь, уже сформированы, пишет Politteka.net.

"Нафтогаз" также напомнил клиентам о важности своевременной оплаты квитанций ГК "Нафтогаз Украины".

Получить платежку от «Нафтогаза Украины» клиенты могут несколькими способами.

В личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно узнать на сайте, в чате или контакт-центре); в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

Также получить платежку от «Нафтогаз Украины» можно Укрпочтой – после 20 числа текущего месяца, но только в тех областях, где отсутствуют активные боевые действия. А также в терминалах самообслуживания ПриватБанк, Сбербанк и EasyPay, и в отделениях Сбербанк, Новая почта и ПУМБ.

В свою очередь, некоторые клиенты пожаловались в адрес «Нафтогаз Украины» на непонятные долги.

«И долг непонятный. Мы уже ездили и произвели перерасчет в своей организации. Сделайте у себя перерасчет, нужно разобраться что за долг»,

«Счета вы высылать умеете, а перерасчет когда сделаете? Сколько к вам можно обращаться? Сил никаких. Заберите непонятный долг в 11 тысяч»,

«Вы мне неправильно рассчитали показатели. Я вам посылал одни из фото, а вы приняли на 100 кубов больше» .

«Нафтогаз Украины», реагируя на жалобы, пообещал с проблемами потребителей разобраться.

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