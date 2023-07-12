"Нафтогаз Украины" объявил о расширении функции личного кабинета my.gas.ua, пишет Politeka.net.
Как сообщает «Нафтогаз Украины», теперь на новой странице «История платежей» можно отследить архив своих расчетов.
«Нажмите «Как изменить владельца» и получите алгоритм действий, как изменить владельца домохозяйства», - объяснил клиентам «Нафтогаз Украины».
Также «Нафтогаз Украины» сообщил, что была добавлена ссылка на чат бот – для быстрого решения вопросов.
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"Кстати, в личном кабинете уже зарегистрировано почти 3,6 млн потребителей", - подчеркнул "Нафтогаз Украины".
В свою очередь, украинцы высказали в адрес «Нафтогаз Украины» свои претензии и пожелания:
«А еще прекратите начислять виртуальные кубы через принадлежащую Вам компанию Газсети. Платить за несуществующие кубы я Вам собираюсь»,
«Было бы хорошо показатели счетчика отмечать там. А то концов не найдешь».
Напомним, цена тарифного плана «Фиксированный» от «Нафтогаза Украины» - 7,96 грн/м³ по НДС и зафиксирована на целый год.
Период действия с 1 мая 2023 по 30 апреля 2024 года включительно.
Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план.
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В "Нафтогазе" предостерегли украинцев от серьезной ошибки.
Также сообщалось, что клиентка "Нафтогаз Украины" пожаловалась на угрозы.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз Украины" предупредил о трудностях с передачей показаний.