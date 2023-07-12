Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» сообщила об изменениях, которые коснутся клиентов.

"Нафтогаз Украины" объявил о расширении функции личного кабинета my.gas.ua, пишет Politeka.net.

Как сообщает «Нафтогаз Украины», теперь на новой странице «История платежей» можно отследить архив своих расчетов.

«Нажмите «Как изменить владельца» и получите алгоритм действий, как изменить владельца домохозяйства», - объяснил клиентам «Нафтогаз Украины».

Также «Нафтогаз Украины» сообщил, что была добавлена ​​ссылка на чат бот – для быстрого решения вопросов.

"Кстати, в личном кабинете уже зарегистрировано почти 3,6 млн потребителей", - подчеркнул "Нафтогаз Украины".

В свою очередь, украинцы высказали в адрес «Нафтогаз Украины» свои претензии и пожелания:

«А еще прекратите начислять виртуальные кубы через принадлежащую Вам компанию Газсети. Платить за несуществующие кубы я Вам собираюсь»,

«Было бы хорошо показатели счетчика отмечать там. А то концов не найдешь».

Напомним, цена тарифного плана «Фиксированный» от «Нафтогаза Украины» - 7,96 грн/м³ по НДС и зафиксирована на целый год.

Период действия с 1 мая 2023 по 30 апреля 2024 года включительно.

Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план.

Последние новости Украины:

В "Нафтогазе" предостерегли украинцев от серьезной ошибки.

Также сообщалось, что клиентка "Нафтогаз Украины" пожаловалась на угрозы.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз Украины" предупредил о трудностях с передачей показаний.