Мобилизация в Украине в разгаре, стало известно, что в Тернопольской области призывника приговорили к 5 годам.

Мобилизация в Украине была продлена и теперь будет длиться до 18 ноября.

Недавно стало известно о том, что в Тернопольской области к 5 годам и 1 месяцу тюрьмы приговорили призывника, который почти на 10 месяцев пропал из воинской части.

Как говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда, во время суда мужчина вину в период действия мобилизации в Украине признал и раскаялся.

Во время мобилизации в Украине он 15 сентября 2022 покинул воинскую часть, а вернулся только 20 июня 2023, прибыв по вызову в Тернопольскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

Известно, что его сразу же взяли под стражу.

Мужчина вину в пик мобилизации в Украине признал и заключил соглашение с прокурором согласившись на 5 лет лишения свободы, однако он был на испытательном сроке с октября 2021 года и совершил нарушение повторно.

Суд утвердил соглашение и признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины - его приговорили к 5 годам и 1 месяцу.

"Интересно осудили хоть одного мажора? Или за деньги купил справку и все пусть гуляет... Зато людей с заводов пачками гнушаются будто нам производство не нужно в Украине...",

"Где справедливость Позор судов где сыновья депутатов судов прокуроров полиции",

"Нет, ну там не могли иначе, потому что у него уже была еще одна непогашенная судимость заочная. здесь как бы ни хотели условное, не могли уже дать", - пишут украинцы в комментариях.

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