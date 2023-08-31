В Украине планируют ввести новые штрафы, которые в первую очередь коснуться водителей.
Об этом стало известно благодаря законопроекту №9642, опубликованном на сайте Верховной Рады.
Авторы законопроекта предлагают ввести ответственность для водителей за дрифт на дорогах и подвергают опасности других.
По словам инициаторов изменений, такие действия водителей осуществляются, в частности, на территориях жилых массивов, парковках торговых центров.
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Дрифт создает дополнительную угрозу пешеходам, водителям других транспортных средств, сообщают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Речь идет о ведении штрафа в размере 8500 гривен для водителей, за повторное нарушение в течение 12 месяцев может быть наказание в размере 17 000 гривен.
Кроме того, водителям в случае принятия закона будет грозить лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.
Авторы законопроекта сообщают о "дрифте", имея ввиду, умышленное совершение на автомобиле маневров, которые влекут за собой резкие заносы авто при повороте на большой скорости и с громким звуком.
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