В Украине готовятся ввести новые штрафы, стало известно, кого они коснутся и о каких суммах идет речь.

В Украине планируют ввести новые штрафы, которые в первую очередь коснуться водителей.

Об этом стало известно благодаря законопроекту №9642, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Авторы законопроекта предлагают ввести ответственность для водителей за дрифт на дорогах и подвергают опасности других.

По словам инициаторов изменений, такие действия водителей осуществляются, в частности, на территориях жилых массивов, парковках торговых центров.

Дрифт создает дополнительную угрозу пешеходам, водителям других транспортных средств, сообщают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Речь идет о ведении штрафа в размере 8500 гривен для водителей, за повторное нарушение в течение 12 месяцев может быть наказание в размере 17 000 гривен.

Кроме того, водителям в случае принятия закона будет грозить лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Авторы законопроекта сообщают о "дрифте", имея ввиду, умышленное совершение на автомобиле маневров, которые влекут за собой резкие заносы авто при повороте на большой скорости и с громким звуком.

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