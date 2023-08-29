Даша Квиткова попала в ДТП в Киеве, находясь за рулем роскошного Лексуса, напоминает Politeka.net.

Рассказывая об обстоятельствах ДТП, Квиткова сообщила, что когда она поворачивала на перекрестке, то в бок Лексуса, в котором она была за рулем, въехали две машины – Мустанг и Тесла.

Квиткова добавила, что одна пассажирка даже хотела "выпросить" у нее деньги, как компенсацию за ушиб руки.

«Я никогда не решаю вопрос деньгами или отмазыванием. Я всегда честна с собой, с вами и в любых отношениях, особенно правовых. Я никому не грубила и не говорю некорректно», - подчеркнула Даша Квиткова.

Однако некоторые участники ДТП утверждают, что Даша Квиткова говорит неправду и именно она является виновницей ДТП.

В своем Instagram девушка, которая была в Tesla, утверждает, что Квиткова якобы возле метро Академгородок проехала на красный цвет светофора. Тем временем они на Tesla как раз начали движение, ведь засветился зеленый цвет. Квиткова же врезалась в их автомобиль.

"Лексус влетел в нас, выехав на красный цвет. На самом деле ехавший с нами с правой стороны порш, возможно, спас нам жизнь, сдвинув удар с двери водителя на крылья машины», - рассказала девушка.

По ее словам, разговаривали с участниками ДТП некорректно:

«Мне не понравился тон знакомой адвоката этой блоггерши, которая начала намекать и разводить шмон, что это мы уже превысили скорость. Хотя это невозможно в этом случае, потому что мы проехали метров 20 от старта. Я хочу справедливости и того, что каждый должен отвечать за свои поступки и никакие связи - не аргумент».

Добавим, что сама Даша Квиткова уверяла, что она, как и другие участники ДТП, готова нести ответственность согласно решению суда и уполномоченных органов.

«Все обстоятельства произошедшего официально были зафиксированы полицией. Поэтому рассказывать, что я пытаюсь избежать ответственности, потому что отказалась платить на месте деньги пассажирке из Mustang не является правдой", — объясняла Квиткова.

Однако со словами Квитковой участница ДТП не согласна.

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