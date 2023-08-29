В Украине цены на продукты постоянно меняются, что украинцы не успевают тенденции. Все дело во вторжении России и ракетных обстрелов важных инфраструктурных объектов в Украине. Также на цены повлиял подрыв кафирами Каховской ГЭС. Эксперты спрогнозировали, когда украинцам готовиться к новым ценам в магазинах.

Овощи в Украине в течение лета постепенно дешевеют. Эксперты уверены, что тенденция снижения цены будет продолжаться и дальше, в частности, на капусту, свеклу, морковь и картофель. Однако мясо будет дорожать – цены на него будут становиться выше осенью и зимой.

Как сообщает экономист Борис Кушнирук, на цены будут влиять сразу два фактора, а именно меньшего спроса и проблемного экспорта. Так что в течение последних дней лета и начала осени цены на овощи и фрукты не будут расти.

В то же время, эксперты прогнозируют, что незначительно подорожают основные виды мяса. Это связано с повышением стоимости электроэнергии и топлива, удорожанием зерновых и масличных культур, составляющих основу комбикорма для скота и птицы.

Также цены на такой популярный продукт, как лук в размере 7-12 гривен будет держаться еще определенное время, оптовая цена станет гораздо меньше, чем 5 лет назад. К тому же этот овощ будет дешеветь дальше.

Источник: Фокус .

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