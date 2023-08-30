Во время летнего сезона в Украине цены на ягоды подверглись падению, включая голубику. Однако в конце августа эта тенденция изменилась, и стоимость этой ягоды повысилась из-за сокращения ее предложения на рынке. Цены достаточно высоки и ждать подешевления не стоит.

В результате таких коррекций цены на данный момент высоки. Так, голубика доступна для продажи в диапазоне от 110 до 150 гривен за килограмм ($3,01-4,10 за килограмм). Следует отметить, что такие цены в среднем на 26% дороже, чем к концу предыдущей рабочей недели.

Повышение цены на популярную и полезную ягоду в этом сегменте обусловлено уменьшением на рынке предложения этой ягоды во время межсезонья. Несмотря на это, спрос на нее остается высоким, что продолжает стимулировать рост цены на голубику на внутреннем рынке – поэтому не стоит ожидать удешевления стоимости.

Эксперты также убеждены, что повышение цены этой ягоды обусловлено сезонным фактором.

Большинство производителей уже завершили продажи ранних и средних сортов голубики, составляющей основную часть предложения на рынке.

Следовательно, в данный момент голубика в Украине стоит примерно на 30% дороже, чем в этот же период в прошлом году. При этом участники рынка считают, что цены на ягоду продолжат расти.

Источник: EastFruit.

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