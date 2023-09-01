Денежную помощь обещают украинцам, выплаты будут поступать три месяца.

Денежная помощь будет предоставляться украинским беженцам, планирующим вернуться домой.

Как сообщает общественная организация " Інша освіта", денежную помощь в размере 18 тысяч гривен будут выплачивать три месяца

Денежную помощь обещают предоставить для 50 человек, вынужденно покинувших Украину, но сейчас намеренных вернуться.

Денежная помощь должна помочь восстановить педагогам или культурным деятелям свои проекты в Украине, а дополнительные 10 тыс. грн организация предоставит людям, чтобы они могли организовать рабочие пространства, менторство или обучение.

Получить денежную помощь смогут украинцы, выехавшие в другую страну после 24 февраля 2022 года, но планируют вернуться в Украину в ближайшие три месяца и ищут поддержки для восстановления профдеятельности.

Также получить денежную помощь могут украинцы, которые также выехали в начале войны, но уже вернулись домой за последние 3 месяца и хотят возобновить свою деятельность.

Этой программой могут воспользоваться активисты, деятели культуры и искусств, социальные предприниматели и не только.

Приоритет предоставления денежной помощи будет людям, работающим в направлении культуры и искусства, неформального образования, независимых медиа, социальных инноваций.

Чтобы принять участие в программе получения денежной помощи, украинцам нужно заполнить форму до 29 сентября 2023 года.

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