Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины и член Украинского совета бизнеса, отметил, что на фоне колебаний цен в Украине не стоит паниковать, поскольку это нормальный процесс на рынке, и нет никаких серьезных причин для ценовой нестабильности.

Экономист отметил, что ничего катастрофического не случилось, и нет необходимости массово закупать запас макарон, сахара и масла из страха перед ростом цены. Он подчеркнул, что хотя колебания цены являются нормальным явлением, они не будут значительными.

Михаил Непран также заявил, что производители курятины не предполагают повышения цен на свою продукцию. Он пояснил, что сейчас достаточно зерна, а цены на него относительно низкие, поэтому производители курятины могут оставить цены стабильными.

Отмечено, что на рынке продавцы могут поднять цены, объясняя это использованием экологически чистых компонентов, таких как пшеница, в комбикормах для кур.

Экономист подчеркнул, что ценовая политика определяется рынком, и даже в сложных условиях войны экономическая ситуация в Украине остается относительно стабильной.

Следует отметить, что в июле правительство продолжило государственное регулирование цен на определенные продукты питания, но произошло сокращение перечня. Установлена ​​максимальная торговая наценка на товары, такие как высший сорт пшеничной муки, пастеризованное молоко с содержанием жира 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, куриная тушка и подсолнечное масло рафинированное.

Источник: Українське радіо.

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