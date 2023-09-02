Актриса театра и кино, телеведущая Ольга Сумская рассказала о гибели парня, которому было всего 20 лет.

Ольга Сумская обратилась к украинцам с просьбой подписать петицию, которую создали родные погибшего Героя Мощенко Антона Леонидовича.

«… Прошу подписать петицию на присвоение Героя Украины 20-летнему парню, который в молодом возрасте отдал свою жизнь за наше будущее. Он пытался сделать все, чтобы мы и наши дети жили в мире!», - говорится в комментарии к сториз Ольги Сумской.

На фото со страницы Сумской на подписчиков смотрит совсем молодой и красивый парень, который с первых дней войны встал на защиту своего государства.

Мощенко Антон погиб 1 февраля 2023 года в результате травм несовместимых с жизнью в результате сквозного ранения грудной клетки во время выполнения боевых задач в районе села Александрополь Краматорского района Донецкой области.

Семья осталась без сына и младшего брата.

Добавим, сейчас Ольга Сумская ездит по городам Украины со спектаклем «За двумя зайцами».

Кстати, в этом спектакле также играет дочь Ольги Сумской – Анна Борисюк.

Сама Ольга Сумская играет Роль Секлеты Лимарихи.

«Такие встречи спасают нас от того отчаяния, которое поселилось в душе каждого украинца. Мы кланяемся зрителям, которые сегодня пришли посмотреть легендарный спектакль. Раньше в ней играла наша любимая, наша милая Руслана Пысанка...», - рассказывает Сумская, добавляя, что Писанка была невероятной в роли Прони.

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Ольга Сумская сообщила, где и когда состоится прощание с украинским актером Алексеем Хильским, погибшим на фронте.

Также сообщалось, что Ольга Сумская с болью высказалась о дочери, которая живет в Москве.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ольга Сумская высмеяла новость о реконструкции столовой в Киеве за миллионы.