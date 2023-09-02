Мобилизация в Украине продолжается, адвокат решил высказать свое мнение относительно законности выезда мужчин за границу.

Мобилизация в Украине продлена, адвокат заявил, что якобы в законе запрет выезда мужчин за границу фактически не зафиксирован.

Как сообщил адвокат Ростислав Кравец, ситуация относительно выезда мужчин за границу во время действия мобилизации в Украине сейчас складывается другая.

"Все происходит исключительно в таком ручном режиме. Тем более на этот счет у нас есть соответственно уже и судебная практика. Суд установил, что запрета, который должна быть предусмотрена законом, нет.

Нет никаких законов в Украине, которые запрещали бы выезжать мужчинам во время действия военного положения", - делится мнением адвокат, относительно запрета на выезд мужчинам в период действия мобилизации в Украине.

Кравец добавил, что есть закон, регулирующий вопрос о порядке выезда и въезда в Украину.

По словам адвоката, Погранслужба разрешает выезд за границу только лицам, которые предусмотрены в постановлении Кабинета министров.

Однако Кравец говорит, что это постановление 1995 года, но в него постоянно с начала войны вносятся изменения.

Украинцы неоднозначно восприняли такое заявление адвоката, упрекнув его, в неправильности высказываний во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине:

"Но есть закон который обязывает вставать на защиту родины каждого военнообязанного, или быть на поготове чтобы быть призванным. Что тут непонятно? Забыл ли адвокат благодаря кому он жив сейчас?",

"Вот пусть "аблокат" и едет за границу . А лучше бы было, если бы он для начала стал на военный учет",

"Адвокат интересы какого государства представляет? По ходу, соседней",

"Ну да, сделали своим творчеством зону..", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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