Сегодня, 3 сентября, православная церковь чтит память апостола Фаддея.

3 сентября также отмечается день памяти Вассы и детей ее, пострадавшие за Христа в эпоху гонения на христиан.

Муж Вассы был язычником - долго мучил женщину и ее детей, а затем убил.

Издавна было принято в этот день заниматься уборкой льна.

Также раньше верили, что если 3 сентября справиться с урожаем до вечера - в дом придет богатство.

3 сентября было принято было гадать по ветру, сегодня девушки выходили в поле и смотрели, откуда он дует.

Так, если наблюдается южный ветер - пора готовиться к свадьбе.

Дует северный - в ближайшее вермя замужества не будет.

Наблюдается восточный или западный ветер - жених рядом и скоро будет свататься.

Существуют и запреты 3 сентября, сегодня не желательно тратить деньги просто так.

Утром лучше не отправляться в дорогу, лучше перенести это на вторую половину дня.

Воздержитесь от ссор и конфликтов и разрешения спорных вопросов 3 сентября.

Наши предки сегодня следили за погодой, наблюдает обилие урожая ягод рябины - осенью ждите дожди, если хорошая погода на Фаддея - будет тепло.

Наблюдаете заморозки с утра - зима будет затяжной и холодной.

Источник: Униан.

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