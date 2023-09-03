Популярный украинский журналист, автор и ведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о самой опасной экспедиции, в которой его сопровождали и охраняли военные.

На ютуб-канале "Мир наизнанку" вышла программа, в которой Дмитрий Комаров и его коллега рассказали о закулисье своих экспедиций и показали то, что обычно остается за кадром смонтированных выпусков.

Дмитрий Комаров вспомнил одну из самых опасных съемок, это происходило, когда они решили добраться до необычного грязевого вулкана.

"Уникальное природное явление в пустыне. Этот вулкан находится в Белуджистане – это пакистанский штат. Но вопрос в том, что там живет народ белуджи, который разбросанный по трем странам – они есть в Пакистане, в Иране, и в Афганистане. И они хотят создать свою республику Белуджистан, стать независимыми. И в связи с этим происходит масса терактов, масса вооруженных конфликтов. И еще одна особенность, что очень часто машины из гранатометов в пустыне на трассе просто расстреливают", - рассказал Дмитрий Комаров о серьезной угрозе.

По словам путешественника, гиды, с которыми они долгое время работали, честно сказали, что не хотят ехать к вулкану, так как машину по дороге просто взорвут. Затем Дмитрий Комаров подошел к полковнику, который их сопровождал в этом штате, и также откровенно рассказал о своих переживаниях.

"Я говорю, что меня беспокоит, что взорвут машину. Он говорит: "Правильно беспокоит, но мы не можем отменить эту съемку, потому что уже высшему руководству сообщили, уже поставлена задача государственная, ехать нужно". Я понимаю, что отказаться невозможно", - рассказал телеведущий.

В конце концов, он поверил этому полковнику, собрал всю съемочную группу, и они выехали на эту опасную дорогу к вулкану в сопровождении охраны и военных. И как оказалось, по всему периметру трассы были выставлены вооруженные люди, которые контролировали, чтобы никто не взорвал машины, в которых ехала съемочная группа и сам Дмитрий Комаров.

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